Meteo Italia, i perché del rischio Gelido Buran dopo metà Gennaio (Di lunedì 11 gennaio 2021) Meteo Gelido con rischio Buran.Svolta, sia il Centro Meteo Europeo (ECMWF) che quello americano (GFS) prospettano un’evoluzione Meteo che ha dell’eccezionale, infatti aria gelida originaria dall’Artico russo, potrebbe investire il nostro Paese nel corso del finire di questa settimana. Tra i due modelli matematici, vi sono comunque delle differenze, e quello europeo prospetta la condizione peggiore. Tutto questo avverrebbe dopo una fase già fredda, in quanto da inizio settimana affluiranno correnti settentrionali con masse d’aria che manterranno le temperature su buona parte d’Italia inferiori alla media stagionale, o comunque nella media. Dalle proiezioni dei modelli matematici di previsione si osserva una sorta di propaggine del Vortice Polare ... Leggi su meteogiornale (Di lunedì 11 gennaio 2021)con.Svolta, sia il CentroEuropeo (ECMWF) che quello americano (GFS) prospettano un’evoluzioneche ha dell’eccezionale, infatti aria gelida originaria dall’Artico russo, potrebbe investire il nostro Paese nel corso del finire di questa settimana. Tra i due modelli matematici, vi sono comunque delle differenze, e quello europeo prospetta la condizione peggiore. Tutto questo avverrebbeuna fase già fredda, in quanto da inizio settimana affluiranno correnti settentrionali con masse d’aria che manterranno le temperature su buona parte d’inferiori alla media stagionale, o comunque nella media. Dalle proiezioni dei modelli matematici di previsione si osserva una sorta di propaggine del Vortice Polare ...

