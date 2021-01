Meteo esplosivo | dal FREDDO ARTICO al GELO RUSSO

Leggi su meteogiornale

(Di lunedì 11 gennaio 2021) Ci troviamo dinanzi ad un gennaio dalle tinte decisamente invernali, cone neve assoluti protagonisti. Questo scenario è favorito da un Vortice Polare più debole, che quindi agevola il riversarsi di aria fredda fino alle nostre latitudini. Il fatto che ilsia sempre più estremo è sotto gli occhi di tutti. Nonostante l’andamento nel complesso abbastanza, proprio nel weekend un’improvvisa fiammata calda africana ha fatto impennare le temperature al Sud Italia, fino a picchi di 30 gradi in Sicilia, assurdi per il periodo. Ora la colonnina di mercurio tende di nuovo a calare anche al Sud, per correnti che si orientano di nuovo dai quadranti settentrionali. Affluisce di nuovo aria più fredda, segnando una nuova fase che vedrà intervenire irruzioni artiche verso l’Italia. Proseguirà il...