Mes | Renzi | ' prendiamolo | ci vuole tanto a capirlo?'

fattoquotidiano : RENZI INCARTATO Anche oggi ritira le sue ministre domani [di Giacomo Salvini] - borghi_claudio : @colorARTillery @RizzoGiov @matteosalvinimi @Mezzorainpiu Genio, le mura vanno sgretolate piano piano. Senza quella… - ManteroM5S : Le richieste di Renzi: il MES, il ponte sullo stretto, l’air force Renzi con il pieno di carburante e 200 miliardi… - DallDonatella : @EugenioCardi Certo ! Non sono mai stata simpatizzante di Renzi ma questa volta è l’unico che sta portando avanti q… - Oldgenoa : RT @fattoquotidiano: RENZI INCARTATO Anche oggi ritira le sue ministre domani [di Giacomo Salvini] -

Ultime Notizie dalla rete : Mes Renzi

Roma, 11 gen. (Adnkronos) – “Presentato il Piano Pandemico nazionale. Dice: ‘Se ci sono poche risorse, bisogna scegliere chi curare’. Ho una idea più semplice. Se ci sono poche risorse, prendiamo il M ...Il Leader di Italia Viva Matteo Renzi è stato intervistato questa mattina in diretta su RTL 102.5 in Non Stop News, condotto Giusi Legrenzi, Pierluigi Diaco ed Enrico Galletti ...