Mercato Juventus | scelto il nuovo attaccante | operazione alla Morata

(Di lunedì 11 gennaio 2021)– Laha sempre più bisogno di una quarta punta di ruolo. Ronaldo, Dybala enon bastano, anche perchè al momento Pirlo non li ha mai avuti tutti e 3 al massimo della condizione fisica. Infatti ilinfortunio di Dybala mette tutto in discussione. Serve une Paratici in questi giorni sta lavorando tanto. L’ultimo nome, quello più caldo al momento è quello di Gianluca Scamacca.classe 99 di proprietà del Sassuolo ma in prestito al Genoa., può arrivare Scamacca: i dettagli Novità importantissime sul fronte Scamacca-Juve. Secondo quanto svelato da ‘Tuttosport’, ieri nel post partita laavrebbe avuto contatti col Sassuolo per Scamacca, ...

Era arrivato a Napoli per sostituire Higuain che andò alla Juve, andrà via probabilmente ripercorrendo il medesimo percorso del Pipita, ovvero vestendo la maglia bianconera. Per Milik passano i giorni ...