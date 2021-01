Mercato Juventus, conferma dalla Spagna: offerta monstre per Ronaldo (Di lunedì 11 gennaio 2021) Mercato Juventus – Una voce dalla Spagna irrompe nel calcioMercato della Juventus, anche se sembra difficile che i bianconeri si privino del suo asso. Anche in questa stagione Andrea Pirlo sa benissimo di poter contare su Cristiano Ronaldo. Il campione portoghese è sempre decisivo per le sorti della sua squadra, non a caso è capocannoniere della serie A. E anche ieri sera ha timbrato il cartellino segnando il gol della sicurezza allo scadere contro il Sassuolo. Impossibile pensare ad una formazione senza di lui. Mercato Juventus, 60 milioni per CR7 Il portale CalcioMercato.it riporta le voci che arrivano dalla Spagna ed esattamente da “Don Balon” secondo le quali il Manchester United ... Leggi su juvedipendenza (Di lunedì 11 gennaio 2021)– Una voceirrompe nel calciodella, anche se sembra difficile che i bianconeri si privino del suo asso. Anche in questa stagione Andrea Pirlo sa benissimo di poter contare su Cristiano. Il campione portoghese è sempre decisivo per le sorti della sua squadra, non a caso è capocannoniere della serie A. E anche ieri sera ha timbrato il cartellino segnando il gol della sicurezza allo scadere contro il Sassuolo. Impossibile pensare ad una formazione senza di lui., 60 milioni per CR7 Il portale Calcio.it riporta le voci che arrivanoed esattamente da “Don Balon” secondo le quali il Manchester United ...

