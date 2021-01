Mercato del lavoro in Italia, la ripresa di fine anno calcolata da Eurostat (Di lunedì 11 gennaio 2021) Italia e lavoro, pochi numeri positivi ma importanti L’Eurostat è l’ufficio statistico dell’Unione Europea, ha calcolato e pubblicato i dati del Mercato del lavoro del terzo trimestre 2020. Per l’Italia segnala una situazione fortemente ripresa rispetto a diverse regioni europee. Gli esperti spiegano che incidono sui dati il calo della cig e la diminuzione degli inattivi, la diminuzione di ferie forzate e anche di assenze diminuite fino al 7% rispetto al 24%. I dati statistici europei riportano anche il numero di ore maggiori in Italia, +28,3%, infine occupati e disoccupati sono cresciuti rispettivamente di 0,2 e 1,5 punti percentuali. Occupazione e disoccupazione in Unione Europea L’Eurostat spiega che è il ... Leggi su quotidianpost (Di lunedì 11 gennaio 2021), pochi numeri positivi ma importanti L’è l’ufficio statistico dell’Unione Europea, ha calcolato e pubblicato i dati deldeldel terzo trimestre 2020. Per l’segnala una situazione fortementerispetto a diverse regioni europee. Gli esperti spiegano che incidono sui dati il calo della cig e la diminuzione degli inattivi, la diminuzione di ferie forzate e anche di assenze diminuite fino al 7% rispetto al 24%. I dati statistici europei riportano anche il numero di ore maggiori in, +28,3%, inoccupati e disoccupati sono cresciuti rispettivamente di 0,2 e 1,5 punti percentuali. Occupazione e disoccupazione in Unione Europea L’spiega che è il ...

