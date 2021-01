Mercato auto, ripresa nel 2021? Gli analisti: “Dipende da vaccini, incentivi ed elettriche” (Di lunedì 11 gennaio 2021) Il 2020 è stato un anno di passione per il Mercato mondiale dell’automobile, con vendite globali che, a conteggi terminati, caleranno del 15%. Gli analisti affermano che qualsiasi ripresa sperata per il 2021 dipenda da molti degli stessi fattori in gioco durante la pandemia che ha colpito il globo la scorsa primavera. Ne consegue che i programmi di vaccinazione e le ricadute economiche dei lockdown saranno determinanti per il Mercato 2021. Secondo gli analisti di Morgan Stanley, Harald Hendrikse e Victoria Greer, la seconda ondata di blocchi potrebbe comportare la perdita di circa 300 mila immatricolazioni in Europa occidentale. Già ora gli showroom sono chiusi in tutto o in parte in Germania e nel Regno Unito. “Continuiamo a ipotizzare una ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 11 gennaio 2021) Il 2020 è stato un anno di passione per ilmondiale dell’mobile, con vendite globali che, a conteggi terminati, caleranno del 15%. Gliaffermano che qualsiasisperata per ildipenda da molti degli stessi fattori in gioco durante la pandemia che ha colpito il globo la scorsa primavera. Ne consegue che i programmi di vaccinazione e le ricadute economiche dei lockdown saranno determinanti per il. Secondo glidi Morgan Stanley, Harald Hendrikse e Victoria Greer, la seconda ondata di blocchi potrebbe comportare la perdita di circa 300 mila immatricolazioni in Europa occidentale. Già ora gli showroom sono chiusi in tutto o in parte in Germania e nel Regno Unito. “Continuiamo a ipotizzare una ...

