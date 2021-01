Mendy di nuovo nel caos: avrebbe violato le regole del lockdown per una ragazza (Di lunedì 11 gennaio 2021) Il calciatore del Manchester City Benjamin Mendy è finito di nuovo nella bufera. Il difensore avrebbe violato il lockdown per la seconda volta in sei mesi, il primo caso si è verificato in occasione del Capodanno. Già in estate Mendy aveva invitato la modella Claudia Marino nella sua casa da oltre 5 milioni di euro nel Cheshire. In arrivo dalla Grecia, la ragazza non ha rispettato la quarantena fiduciaria di 14 giorni imposta dal governo. L’incontro Mendy-Claudia Marino, i dettagli Secondo quanto riferito dal ‘Sun’, la 22enne gli avebbe inviato uno screenshot con tutte le misure in vigore, Mendy l’avrebbe tranquillizzata: “Tu stai a casa mia. Andrà tutto bene, non controlleranno”. Claudia ha poi confessato al tabloid: ... Leggi su calcioweb.eu (Di lunedì 11 gennaio 2021) Il calciatore del Manchester City Benjaminè finito dinella bufera. Il difensoreilper la seconda volta in sei mesi, il primo caso si è verificato in occasione del Capodanno. Già in estateaveva invitato la modella Claudia Marino nella sua casa da oltre 5 milioni di euro nel Cheshire. In arrivo dalla Grecia, lanon ha rispettato la quarantena fiduciaria di 14 giorni imposta dal governo. L’incontro-Claudia Marino, i dettagli Secondo quanto riferito dal ‘Sun’, la 22enne gli avebbe inviato uno screenshot con tutte le misure in vigore,l’tranquillizzata: “Tu stai a casa mia. Andrà tutto bene, non controlleranno”. Claudia ha poi confessato al tabloid: ...

CalcioWeb : Il calciatore #Mendy è finito di nuovo nella bufera - zazoomblog : Manchester City Mendy di nuovo nella bufera... per una ragazza! - #Manchester #Mendy #nuovo #nella - sportli26181512 : #ManchesterCity, Mendy di nuovo nella bufera... per una ragazza!: Per la seconda volta da giugno il difensore dei C… -

Ultime Notizie dalla rete : Mendy nuovo Sun: City furioso contro Mendy per la festa di capodanno - ilNapolista IlNapolista Manchester City, Mendy di nuovo nella bufera... per una ragazza!

Per la seconda volta da giugno il difensore dei Citizens non ha rispettato le regole del lockdown: in Inghilterra lo chiamano "covidiota" ma Guardiola lo difende ...

Non solo a Capodanno, Mendy aveva già violato le norme anti-Covid: il retroscena con la sexy modella

Benjamin Mendy nuovamente al centro delle critiche per aver violato le norme anti-Covid: l'episodio insieme alla sexy modella risale addirittura all'estate ...

Per la seconda volta da giugno il difensore dei Citizens non ha rispettato le regole del lockdown: in Inghilterra lo chiamano "covidiota" ma Guardiola lo difende ...Benjamin Mendy nuovamente al centro delle critiche per aver violato le norme anti-Covid: l'episodio insieme alla sexy modella risale addirittura all'estate ...