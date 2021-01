Meloni nega l' evidenza | ' Non sono trumpiana | non scimmiotto modelli stranieri'

(Di lunedì 11 gennaio 2021) In un'intervista a La Verità Giorgiasi difende dalle accuse di essere solidale con il Presidente Trump per il tentato golpe negli Stati Uniti, accuse che - afferma -il frutto del "...

NoveseM : RT @Barbara86764611: #Salvini e #Meloni stanno facendo marcia indietro su Trump. Lei nega di essere trumpiana, lui nega perfino di essere… - Vittoriozarrell : RT @Barbara86764611: #Salvini e #Meloni stanno facendo marcia indietro su Trump. Lei nega di essere trumpiana, lui nega perfino di essere… - albertocaldana : RT @Barbara86764611: #Salvini e #Meloni stanno facendo marcia indietro su Trump. Lei nega di essere trumpiana, lui nega perfino di essere… - acamilli : RT @Barbara86764611: #Salvini e #Meloni stanno facendo marcia indietro su Trump. Lei nega di essere trumpiana, lui nega perfino di essere… - Alma56688072 : RT @Barbara86764611: #Salvini e #Meloni stanno facendo marcia indietro su Trump. Lei nega di essere trumpiana, lui nega perfino di essere… -

Ultime Notizie dalla rete : Meloni nega

Secolo d'Italia

La leader di Fratelli d'Italia: "Non lego il mio destino a quello di qualcun altro. Io sono italiana e non scimmiotto modelli stranieri come fanno troppi esponenti politici italiani" ..."I commercianti di periferia dimenticati colpevolmente dalla Regione, che nega loro il contributo una tantum di 1.500 euro per far fronte alla crisi pandemica riservato solo a quanti operano all’inter ...