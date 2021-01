Melania Trump si dissocia dal marito pazzo: 'La violenza mai accettabile' (Di lunedì 11 gennaio 2021) Melania Trump condanna le violenze del 6 gennaio a Capitol Hill dicendosi 'delusa e scoraggiata' da quanto accaduto. Lo si legge in un testo pubblicato dalla Casa Bianca. 'Condanno assolutamente le ... Leggi su globalist (Di lunedì 11 gennaio 2021)condanna le violenze del 6 gennaio a Capitol Hill dicendosi 'delusa e scoraggiata' da quanto accaduto. Lo si legge in un testo pubblicato dalla Casa Bianca. 'Condanno assolutamente le ...

