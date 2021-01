Melania Trump condanna le violenze: e ora basta pettegolezzi e accuse fuorvianti su di me (Di lunedì 11 gennaio 2021) ”Condanno assolutamente le violenze che si sono verificate nel nostro Campidoglio. La violenza non è mai accettabile”. Così Melania Trump si è detta ”delusa e scoraggiata da quello che è successo la scorsa settimana” al Congresso. Melania rompe così il silenzio attorno al quale sono cresciute illazioni e supposizioni. Naturalmente sempre col fine di gettare discredito sulla famiglia di Donald Trump. Melania Trump: vergognosi pettegolezzi su di me La First Lady ha infatti detto di trovare ”vergognoso che intorno a questi tragici eventi ci siano stati pettegolezzi salaci, attacchi personali ingiustificati e false accuse fuorvianti su di me”. Appello perché cessi ogni violenza In una lettera sul sito ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 11 gennaio 2021) ”Condanno assolutamente leche si sono verificate nel nostro Campidoglio. La violenza non è mai accettabile”. Cosìsi è detta ”delusa e scoraggiata da quello che è successo la scorsa settimana” al Congresso.rompe così il silenzio attorno al quale sono cresciute illazioni e supposizioni. Naturalmente sempre col fine di gettare discredito sulla famiglia di Donald: vergognosisu di me La First Lady ha infatti detto di trovare ”vergognoso che intorno a questi tragici eventi ci siano statisalaci, attacchi personali ingiustificati e falsesu di me”. Appello perché cessi ogni violenza In una lettera sul sito ...

MediasetTgcom24 : Usa, Melania Trump condanna assalto Congresso: violenza inaccettabile - HuffPostItalia : Cnn: la portavoce di Melania Trump si dimette dopo l'assalto al Congresso - BVenusia : RT @mariamasi14: Melania Trump condanna l'assalto al congresso: non è quello il modo di vestire per presentarsi in Parlamento! - giu98x : RT @MediasetTgcom24: Usa, Melania Trump condanna assalto Congresso: violenza inaccettabile - MichelaRoi : RT @MediasetTgcom24: Usa, Melania Trump condanna assalto Congresso: violenza inaccettabile -

Ultime Notizie dalla rete : Melania Trump Preoccupazione per Melania Trump: è scomparsa da giorni Tuttosport Usa, Melania Trump rompe il silenzio: "Fermate le violenze. Scoraggiata da quanto accaduto al Congresso"

Prime parole di Melania Trump dopo l'assalto al Campidoglio , a Washington . "Vi imploro di fermare le violenze , di non fare mai ...

Kamala Harris su “Vogue” ma la foto fa discutere

Kamala Harris conquista l’ambita copertina di “Vogue” ma il debutto della futura vice-presidente sulla iconica rivista di moda lascia sbigottiti i suoi fan: le hanno mancato di rispetto “sbiancandole” ...

Prime parole di Melania Trump dopo l'assalto al Campidoglio , a Washington . "Vi imploro di fermare le violenze , di non fare mai ...Kamala Harris conquista l’ambita copertina di “Vogue” ma il debutto della futura vice-presidente sulla iconica rivista di moda lascia sbigottiti i suoi fan: le hanno mancato di rispetto “sbiancandole” ...