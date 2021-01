Melania Trump condanna l’assalto al Congresso | “Violenza inaccettabile”

(Di lunedì 11 gennaio 2021) Usa,La first ladyrompe il silenzio ele violenze di Washington del 6 gennaio, quando è stato preso d’assalto Capitol Hilll, dicendosi “delusa e scoraggiata” da quanto accaduto. Lo si legge in un testo pubblicato dalla Casa Bianca. “Condanno assolutamente le violenze che si sono verificate nel Campidoglio della nostra nazione. Lanon è mai accettabile“, scrive la moglie del presidente uscente. Le parole disono contenute in un testo a sua firma in cui la First Lady riflette sugli avvenimenti del 2020, a partire da quello che definisce il “nemico invisibile“, il Covid-19. Ma subito nel testo ...

Melania Trump rompe il silenzio e condanna le violenze del 6 gennaio a Capitol Hill. La first lady si dice "delusa e scoraggiata" da quanto accaduto, come si legge in un testo pubblicato dalla Casa Bi ...Dopo cinque giorni di silenzio, la first lady si dice rattristata per i fatti del 6 gennaio e smentisce le ricostruzioni che la volevano troppo impegnata in uno shooting per intercedere con il marito ...