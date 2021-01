Melania condanna l'assalto di Capitol Hill: "La violenza non è mai accettabile" (Di lunedì 11 gennaio 2021) La First Lady Melania Trump rompe il silenzio e condanna le violenze del 6 gennaio a Capitol Hill dicendosi “delusa e scoraggiata” da quanto accaduto. Lo si legge in un testo pubblicato dalla Casa Bianca. “Condanno assolutamente le violenze che si sono verificate nel Campidoglio della nostra nazione. La violenza non è mai accettabile”, scrive.Le considerazioni sono contenute in un testo a firma di Melania Trump in cui la First Lady riflette sugli avvenimenti del 2020, a partire da quello che definisce il “nemico invisibile”, il covid-19. Ma subito nel testo emerge il riferimento ai fatti del 6 gennaio scorso, quando la First Lady menziona per nome le vittime dell’assalto a Capitol Hill ed esprime la vicinanza alle loro ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 11 gennaio 2021) La First LadyTrump rompe il silenzio ele violenze del 6 gennaio adicendosi “delusa e scoraggiata” da quanto accaduto. Lo si legge in un testo pubblicato dalla Casa Bianca. “Condanno assolutamente le violenze che si sono verificate nel Campidoglio della nostra nazione. Lanon è mai”, scrive.Le considerazioni sono contenute in un testo a firma diTrump in cui la First Lady riflette sugli avvenimenti del 2020, a partire da quello che definisce il “nemico invisibile”, il covid-19. Ma subito nel testo emerge il riferimento ai fatti del 6 gennaio scorso, quando la First Lady menziona per nome le vittime dell’ed esprime la vicinanza alle loro ...

MediasetTgcom24 : Usa, Melania Trump condanna assalto Congresso: violenza inaccettabile - Agenzia_Ansa : #MelaniaTrump rompe il silenzio e condanna l'assalto al Congresso #Usa. La first lady scrive: 'La violenza non è ma… - ticinonews : Melania condanna l’assalto al Capitol Hill - Annachi17331384 : RT @Agenzia_Ansa: #MelaniaTrump rompe il silenzio e condanna l'assalto al Congresso #Usa. La first lady scrive: 'La violenza non è mai acce… - inarteziogio : RT @Agenzia_Ansa: #MelaniaTrump rompe il silenzio e condanna l'assalto al Congresso #Usa. La first lady scrive: 'La violenza non è mai acce… -