Mechanic | Resurrection | trama e trailer del film in onda lunedì 11 gennaio su Italia 1

Leggi su dituttounpop

(Di lunedì 11 gennaio 2021), ilin11alle 21:20 su1.e cast del112021, su1 andrà inil“, che anche se non sembra dal titolo, è il sequel deldel 2011 uscito incon il titolo “Professione Assassino”. Ilè diretto da Dennis Gansel con Jason Statham, Jessica Alba, Tommy Lee Jones e Michelle Yeoh nei panni dei protagonisti. L’appuntamento in tv è per le 21:20 circa su1. Ilè uscito al cinema del mondo nel 2016 ...