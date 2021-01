Maurizio Battista | la moglie Alessandra Moretti positiva al Covid | “Sono a casa ma…”

Leggi su quotidianpost

(Di lunedì 11 gennaio 2021) Nei giorni scorsidel noto comico romano, ha reso noto che lei, la figlia e anche il compagnorisultati positivi al. La donna ha condiviso il fatto che lei e la figliastate immediatamente ricoverate in due ospedali diversi con sintomi gravi mentre il mattatore è asintomatico. Perstati giorni duri, la patologia le ha dato dei gravi problemi che ha subito affrontato grazie allo staff medico anche se ha fatto sapere che la cosa più difficile è stato dividersi dalla figlia Anna: “Il maledetto19. La prova più difficile. Io in un ospedale mia figlia in un altro, vi assicuro che salutarci sulla porta è stato uno strazio. ...