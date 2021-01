“Mattarella vuole eliminare Trump”: l’ultima teoria dei complottisti USA (Di lunedì 11 gennaio 2021) Donald Trump ha calamitato su di sé tutte le attenzioni negli ultimi giorni. Continuano a circolare delle clamorose teorie complottiste e l’ultima riguarda l’Italia e il Presidente Mattarella Donald Trump… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Alessandro Basta su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di lunedì 11 gennaio 2021) Donaldha calamitato su di sé tutte le attenzioni negli ultimi giorni. Continuano a circolare delle clamorose teorie complottiste eriguarda l’Italia e il PresidenteDonald… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Alessandro Basta su BlogLive.it.

fattoquotidiano : Dopo l'intervento del professor Mattarella, lo scolaro #Renzi vuole tornare in classe: sul Fatto di domani le sue r… - marcomoltomale : RT @fattoquotidiano: Dopo l'intervento del professor Mattarella, lo scolaro #Renzi vuole tornare in classe: sul Fatto di domani le sue rich… - Mariate48641882 : RT @MarcoKris87: 'Il presidente #Mattarella è un agente dei servizi britannici e vuole far fuori #Trump.' Sappiate che queste sono le tipi… - BEPPESARNO : ...Caro @pbersani, #renzi ha quello che mancò a te..il coraggio dell'incoscienza di tirare la corda fino all'imposs… - mixc7 : RT @fattoquotidiano: Dopo l'intervento del professor Mattarella, lo scolaro #Renzi vuole tornare in classe: sul Fatto di domani le sue rich… -