Mario Party sta per tornare? Nintendo potrebbe essere al lavoro su un nuovo gioco della serie (Di lunedì 11 gennaio 2021) Con il successo di Nintendo Switch, non dovrebbe sorprendere il fatto che Nintendo stia apparentemente creando un nuovo gioco di Mario Party. Nintendo Memories ha pubblicato su Twitter annunci di lavoro di NDcube, lo studio che ha sviluppato la serie da quando Mario Party 9 è uscito nel 2012, e a quanto pare la compagnia sta cercando di reclutare più sviluppatori da impiegare nel nuovo progetto. Mentre Super Mario Party è stato abbastanza apprezzato dai fan, il gioco ha cercato di tornare alle origini della serie. Inoltre, il titolo ha venduto incredibilmente bene per l'azienda. In ... Leggi su eurogamer (Di lunedì 11 gennaio 2021) Con il successo diSwitch, non dovrebbe sorprendere il fatto chestia apparentemente creando undiMemories ha pubblicato su Twitter annunci didi NDcube, lo studio che ha sviluppato lada quando9 è uscito nel 2012, e a quanto pare la compagnia sta cercando di reclutare più sviluppatori da impiegare nelprogetto. Mentre Superè stato abbastanza apprezzato dai fan, ilha cercato dialle origini. Inoltre, il titolo ha venduto incredibilmente bene per l'azienda. In ...

Eurogamer_it : Un nuovo #MarioParty all'orizzonte? - JDSalant : Giuliani crossed party lines to support Mario Cuomo over Pataki for governor in 1994. - GiocareOra : Secondo quanto riferito, il nuovo Mario Party è in fase di sviluppo da NDcube - PlayTrucos : Sembra che Nintendo stia sviluppando un nuovo Mario Party - bonny1290 : RT @laAleCocci: Mtr ,prima di dire che quello che ha fatto Stefania , non si fa,ti ricordo che quando Tommaso andò a dormire con Eligreg ti… -

Ultime Notizie dalla rete : Mario Party Nintendo starebbe sviluppando un nuovo Mario Party vigamusmagazine Nintendo sta sviluppando un nuovo titolo Mario Party? Il rumor

Nintendo starebbe lavorando allo sviluppo di un nuovo Mario Party? Il rumor a riguardo, coinvolta ancora una volta anche NDcube. Un nuovo titolo per l’amata saga videoludica di Mario sembra essere nei ...

Gli sviluppatori di Mario Party stanno cercando personale per un nuovo progetto

Il 2021 è iniziato e, ancora, sappiamo ben poco della line-up di giochi che arriverà su Nintendo Switch quest'anno. Il che vuol dire che, presto o tardi, arriveranno diversi annunci. A questo rig ...

Nintendo starebbe lavorando allo sviluppo di un nuovo Mario Party? Il rumor a riguardo, coinvolta ancora una volta anche NDcube. Un nuovo titolo per l’amata saga videoludica di Mario sembra essere nei ...Il 2021 è iniziato e, ancora, sappiamo ben poco della line-up di giochi che arriverà su Nintendo Switch quest'anno. Il che vuol dire che, presto o tardi, arriveranno diversi annunci. A questo rig ...