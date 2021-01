Mario Balotelli ha una nuova fiamma di Uomini e Donne: ecco di chi si tratta (Di lunedì 11 gennaio 2021) Mario Balotelli avrebbe una passione per le protagoniste di Uomini e Donne. Dopo la brevissima relazione (finita molto male, con accuse e insulti reciproci) tra il calciatore e l’ex corteggiatrice Alessia Messima, Balotelli avrebbe una nuova fiamma proveniente dalla trasmissione di Maria De Filippi. Stiamo parlando della modella e influencer Nicole Mazzocato, che stando a quanto riporta la pagina Instagram “Investigatore social” sarebbe stata avvistata assieme a lui; dalla pagina si apprende anche che il calciatore sarebbe stato ubriaco. Ma non finisce qui, perché lo sfondo di alcune foto di Nicole somiglia molto alla parete di casa Balotelli. Forse l’ex fidanzata di Fabio Colloricchio si trovava proprio lì? In ogni caso, se davvero tra i due dovesse ... Leggi su anticipazionitv (Di lunedì 11 gennaio 2021)avrebbe una passione per le protagoniste di. Dopo la brevissima relazione (finita molto male, con accuse e insulti reciproci) tra il calciatore e l’ex corteggiatrice Alessia Messima,avrebbe unaproveniente dalla trasmissione di Maria De Filippi. Stiamo parlando della modella e influencer Nicole Mazzocato, che stando a quanto riporta la pagina Instagram “Investigatore social” sarebbe stata avvistata assieme a lui; dalla pagina si apprende anche che il calciatore sarebbe stato ubriaco. Ma non finisce qui, perché lo sfondo di alcune foto di Nicole somiglia molto alla parete di casa. Forse l’ex fidanzata di Fabio Colloricchio si trovava proprio lì? In ogni caso, se davvero tra i due dovesse ...

