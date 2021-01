Marine-Tottenham | la magia della FA Cup | il tifoso segue la partita dall’albero FOTO

Leggi su calcioweb.eu

(Di lunedì 11 gennaio 2021) La FA Cup riesce a regalare emozioni e anche situazioni bizzarre, come quella successa in occasione, unha deciso di assistere alla gara direttamente. Per la cronaca la squadra di Mourinho ha dominato in lungo ed in largo contro una squadra nettamente inferiore dal punto vista fisico e tecnico, 0-5 il risultato finale con la tripletta di Carlos Vinicius e le reti di Lucas e Devine., illaLadi FA Cupè salita alla ribalta per un altro episodio. Lo stadio dei padroni di casa non è sicuramente dei più attrezzati, ...