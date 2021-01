Marine FC, contro il Tottenham niente miracolo nonostante… ‘Jurgen Klopp’ a fare il tifo (Di lunedì 11 gennaio 2021) C'era grande attesa al campo del Marine FC, squadra di ottava divisione inglese, per la gara di FA Cup contro il Tottenham. Il risultato, si sapeva, difficilmente sarebbe potuto essere messo in discussione, nonostante anche i tifosi ci abbiano messo del loro per supportare il proprio team.Tra gli "spalti" del campo, ecco tanti sostenitori della squadra di casa assistere e supportare i propri beniamini contro José Mourinho e Bale. Cartelloni, cori e anche qualche strana idea. Vedere per credere una strana coppia apparsa ai lati del terreno di gioco. Si tratta di un tifoso del Marine FC e del "suo amico" Jurgen Klopp. Proprio così, per la sfida di FA Cup, per provare ad incutere timore al Tottenham, c'era anche il manager tedesco. Chiaramente, si ... Leggi su itasportpress (Di lunedì 11 gennaio 2021) C'era grande attesa al campo delFC, squadra di ottava divisione inglese, per la gara di FA Cupil. Il risultato, si sapeva, difficilmente sarebbe potuto essere messo in discussione, nonostante anche isi ci abbiano messo del loro per supportare il proprio team.Tra gli "spalti" del campo, ecco tanti sostenitori della squadra di casa assistere e supportare i propri beniaminiJosé Mourinho e Bale. Cartelloni, cori e anche qualche strana idea. Vedere per credere una strana coppia apparsa ai lati del terreno di gioco. Si tratta di unso delFC e del "suo amico" Jurgen Klopp. Proprio così, per la sfida di FA Cup, per provare ad incutere timore al, c'era anche il manager tedesco. Chiaramente, si ...

Ultime Notizie dalla rete : Marine contro L'ex Napoli Carlos Vinicius lancia il Tottenham: tripletta contro il Marine Goal.com Marine, dall'ottava divisione alla sfida di domani in Fa Cup contro il Tottenham di Mourinho

Poi, è chiaro, l’epica della Fa Cup è stracolma di piccoli club capaci di guadagnarsi la gloria con partenze lanciate verso l’alto. Per capirci, alla Premier League del Tottenham sarà opposta l’ottava ...

