Marine FC | 30 mila biglietti virtuali venduti per la sfida col Tottenham | “Siamo ok per 20 anni…”

Il Marine FC non avrà "problemi economici" per i prossimi 20 anni. Ne sono sicuri i membri del club che confermano quanto affermato da talkSport a proposito della sfida inedita andata in scena ieri contro il Tottenham. La squadra di ottava divisione inglese ha sfidato gli Spurs di José Mourinho in FA Cup per il terzo turno del torneo. Un evento che ha visto il club mettere in vendita biglietti virtuali al costo di 10 sterline l'uno. Nonostante i posti del piccolo impianto fossero solo 389, il risultato dell'iniziativa è stato incredibile. Sono stati ben 30.697 i tickets venduti. Una sorpresa che l'attaccante della piccola squadra Niall Cummins ha accolto con piacere: "Penso che il club sia sistemato per la prossima decade... probabilmente anche due decadi", ha spiegato

Il Marine FC non avrà “problemi economici” per i prossimi 20 anni. Ne sono sicuri i membri del club che confermano quanto affermato da talkSport a proposito della sfida inedita andata in scena ieri co ...

