Maria de Filippi spiega quali sono state le norme anti covid prese a C’è posta per te (Di lunedì 11 gennaio 2021) Nella puntata di Che tempo che fa in onda il 10 gennaio 2021, Maria de Filippi è stata protagonista di una lunga intervista con Fabio Fazio ( oltre che di un momento celebrativo dei 20 anni di C’è posta per te). La conduttrice ha quindi raccontato come è stato complicato quest’anno mettere in piedi a causa del covid 19, una nuova edizione di C’è posta per te. Non è mai semplice gestire il programma, già in situazioni normali, e quest’anno lo è stato ancora di più. Innanzi tutto perchè bisogna partire quasi un anno prima iniziando dalla scelta delle storie, poi incontrare tutte le persone scegliere come continuare…E non è neppure detto, rivela la conduttrice, che dopo la consegna della posta si vada avanti. Spesso i protagonisti rifiutano la posta ... Leggi su ultimenotizieflash (Di lunedì 11 gennaio 2021) Nella puntata di Che tempo che fa in onda il 10 gennaio 2021,deè stata protagonista di una lunga intervista con Fabio Fazio ( oltre che di un momento celebrativo dei 20 anni di C’èper te). La conduttrice ha quindi raccontato come è stato complicato quest’anno mettere in piedi a causa del19, una nuova edizione di C’èper te. Non è mai semplice gestire il programma, già in situazioni normali, e quest’anno lo è stato ancora di più. Innanzi tutto perchè bisogna partire quasi un anno prima iniziando dalla scelta delle storie, poi incontrare tutte le persone scegliere come continuare…E non è neppure detto, rivela la conduttrice, che dopo la consegna dellasi vada av. Spesso i protagonisti rifiutano la...

chetempochefa : 'Sanremo quando l'ho fatto ero nella condizione di panico e paura. Lo rifarei volentieri, con la Ferilli tutta la v… - chetempochefa : “Luciana è una persona speciale, onesta, generosa, sa suonare il piano, è una brava madre, le voglio bene ed è un p… - chetempochefa : “Il signor Fabio Fazio ha accettato l’invito!” Che Posta Che Fa a #CTCF su @RaiTre con Maria De Filippi, @fabfazio… - Daniele95233447 : RT @esteem_usa: Gli ospiti di Maria De Filippi in qualsiasi programma: - Sabrina Ferilli - Luciana Littizzetto - Luca Argentero - Antonio B… - nunzfortysix : RT @chetempochefa: 'Caro Fabio. Non so se in questo 2021 riuscirò ad evitare di dirti scemo ma ci proverò e, in ogni caso, sappi che ogni m… -