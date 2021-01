Maria De Filippi ospite da Fabio Fazio risponde alle polemiche sulla nuova edizione di ‘C’è Posta per Te’. E a proposito di un ‘Sanremo’ bis… (Di lunedì 11 gennaio 2021) Maria De Filippi continua a inanellare successi con i suoi programmi televisivi su Canale 5, ma ogni tanto si concede anche qualche fuga in Rai. Infatti, proprio ieri sera, Fabio Fazio a Che tempo che fa ha ospitato la bionda conduttrice per farle qualche domanda in merito alla sua carriera. rispondendo a Fazio, la De Filippi ha avuto modo anche di giustificarsi in merito alle polemiche scaturite dall’eccessiva vicinanza di spettatori senza mascherine nello prima puntata di C’è Posta per te. La presentatrice ha spiegato che il programma è stato registrato adottando tutte le misure di prevenzione contro il Covid: Chi manda la Posta veniva tamponato e chiuso, chi riceveva la Posta dopo ... Leggi su isaechia (Di lunedì 11 gennaio 2021)Decontinua a inanellare successi con i suoi programmi televisivi su Canale 5, ma ogni tanto si concede anche qualche fuga in Rai. Infatti, proprio ieri sera,a Che tempo che fa ha ospitato la bionda conduttrice per farle qualche domanda in merito alla sua carriera.ndo a, la Deha avuto modo anche di giustificarsi in meritoscaturite dall’eccessiva vicinanza di spettatori senza mascherine nello prima puntata di C’èper te. La presentatrice ha spiegato che il programma è stato registrato adottando tutte le misure di prevenzione contro il Covid: Chi manda laveniva tamponato e chiuso, chi riceveva ladopo ...

