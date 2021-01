Maria De Filippi: ""C’è posta per te" ha successo perché cambia con le vite delle persone" (Di lunedì 11 gennaio 2021) “C’è posta per te è il programma che mi agita di più, ma che mi ha dato anche tante soddisfazioni come i grandi ospiti che ho avuto in studio. Il primo è stato Alberto Sordi: ricordo ancora l’emozione. Mi sono sempre ritenuta fortunata per aver potuto conoscere personaggi come lui o anche Julia Roberts. La guardavo e mi dicevo ‘è proprio vero che è seduta vicino a me?’”. Così, ospite di Fabio Fazio durante la trasmissione Che tempo che fa, Maria De Filippi si confessa. Parlando della conduzione ai tempi del Covid, la presentatrice racconta: “Registrando i miei programmi ho la fortuna di poter avere il pubblico in studio. Per C’è posta per te abbiamo registrato quasi tutto in un periodo nel quale l’emergenza non era così alta. Però sono stati tutti tamponati”. “Chi riceve e manda la posta viene messo ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 11 gennaio 2021) “C’èper te è il programma che mi agita di più, ma che mi ha dato anche tante soddisfazioni come i grandi ospiti che ho avuto in studio. Il primo è stato Alberto Sordi: ricordo ancora l’emozione. Mi sono sempre ritenuta fortunata per aver potuto conoscere personaggi come lui o anche Julia Roberts. La guardavo e mi dicevo ‘è proprio vero che è seduta vicino a me?’”. Così, ospite di Fabio Fazio durante la trasmissione Che tempo che fa,Desi confessa. Parlando della conduzione ai tempi del Covid, la presentatrice racconta: “Registrando i miei programmi ho la fortuna di poter avere il pubblico in studio. Per C’èper te abbiamo registrato quasi tutto in un periodo nel quale l’emergenza non era così alta. Però sono stati tutti tamponati”. “Chi riceve e manda laviene messo ...

