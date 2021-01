Maradona, spunta ancora una figlia illegittima dopo la sua morte: “Non interessata all’eredità” (Di lunedì 11 gennaio 2021) Forse, Diego Armando Maradona aveva un’altra figlia, o presunta tale: si chiama Eugenia Loprevittola, e ha 25 anni. La notizia, circolata a fine dicembre, è stata confermata durante un programma televisivo dell’emittente America dal giornalista Luis Ventura. Secondo quanto ricostruito dal quotidiano ‘Il Mattino’, la ragazza sarebbe stata data in adozione dalla madre biologica che, dopo la morte del campione argentino, ha voluto incontrarla per rivelarle che Maradona era suo padre. Chi è la presunta figlia di Maradona La ragazza è nata l’11 luglio 1995 nell’ospedale Evita di Lanus, proprio l’ospedale dove nacque Maradona nel 1960. Vive a Berisso, nella provincia di Buenos Aires, lavora presso una farmacia e gioca a calcio. Secondo il ... Leggi su periodicoitaliano (Di lunedì 11 gennaio 2021) Forse, Diego Armandoaveva un’altra, o presunta tale: si chiama Eugenia Loprevittola, e ha 25 anni. La notizia, circolata a fine dicembre, è stata confermata durante un programma televisivo dell’emittente America dal giornalista Luis Ventura. Secondo quanto ricostruito dal quotidiano ‘Il Mattino’, la ragazza sarebbe stata data in adozione dalla madre biologica che,ladel campione argentino, ha voluto incontrarla per rivelarle cheera suo padre. Chi è la presuntadiLa ragazza è nata l’11 luglio 1995 nell’ospedale Evita di Lanus, proprio l’ospedale dove nacquenel 1960. Vive a Berisso, nella provincia di Buenos Aires, lavora presso una farmacia e gioca a calcio. Secondo il ...

