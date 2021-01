Mara Venier a cena con l’amica vip: bufera. La regina della domenica costretta a intervenire. Cosa è successo (Di lunedì 11 gennaio 2021) Negli ultimi mesi siamo tutti stati costretti a osservare delle prescrizioni e disposizioni molto severe al fine di contenere il contagio da Coronavirus. Purtroppo gli sforzi fatti ancora non bastano per poter vincere questa guerra contro il temibile virus. E così si va avanti, a oltranza, in una situazione di grande incertezza e timore per il futuro. Paure che sono ovviamente legate sia al problema sanitario sia a quello economico con le numerose attività in difficoltà. E così capita che qualcuno esageri e veda violazione delle norme ovunque. Quello che sta capitando a due donne molto famose della televisione italiana è significativo. Parliamo di Mara Venier e Alessia Marcuzzi che hanno deciso di fare una cena insieme ai rispettivi uomini. E poi hanno ripreso il tutto, postandolo sui rispettivi profili social. Nelle ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 11 gennaio 2021) Negli ultimi mesi siamo tutti stati costretti a osservare delle prescrizioni e disposizioni molto severe al fine di contenere il contagio da Coronavirus. Purtroppo gli sforzi fatti ancora non bastano per poter vincere questa guerra contro il temibile virus. E così si va avanti, a oltranza, in una situazione di grande incertezza e timore per il futuro. Paure che sono ovviamente legate sia al problema sanitario sia a quello economico con le numerose attività in difficoltà. E così capita che qualcuno esageri e veda violazione delle norme ovunque. Quello che sta capitando a due donne molto famosetelevisione italiana è significativo. Parliamo die Alessia Marcuzzi che hanno deciso di fare unainsieme ai rispettivi uomini. E poi hanno ripreso il tutto, postandolo sui rispettivi profili social. Nelle ...

