Mantenere l’equilibrio di coppia quando il partner perde il lavoro (Di lunedì 11 gennaio 2021) Insieme: così ci si avvia lungo un percorso fatto di complicità, verso progetti futuri che ci vorrebbero per sempre felici e contenti. Eppure, banalmente e in modo oggettivamente materialista, a fare la differenza sono anche gli apporti economici che le due parti della coppia portano all’interno del nido. Cosa succede, dunque, quando il nostro partner perde il lavoro? Come Mantenere gli equilibri? Può essere difficile ritrovarsi nella situazione in cui, all’improvviso, tutto pesa sulle nostre spalle. In passato, magari, non eravamo state influenzate dal denaro nella scelta del partner. Facevamo ancora parte di quella schiera di eroine romantiche che credono nel significato profondo dell’amare in due, in quel due cuori e una capanna che supera ogni ostacolo. E invece, ... Leggi su dilei (Di lunedì 11 gennaio 2021) Insieme: così ci si avvia lungo un percorso fatto di complicità, verso progetti futuri che ci vorrebbero per sempre felici e contenti. Eppure, banalmente e in modo oggettivamente materialista, a fare la differenza sono anche gli apporti economici che le due parti dellaportano all’interno del nido. Cosa succede, dunque,il nostroil? Comegli equilibri? Può essere difficile ritrovarsi nella situazione in cui, all’improvviso, tutto pesa sulle nostre spalle. In passato, magari, non eravamo state influenzate dal denaro nella scelta del. Facevamo ancora parte di quella schiera di eroine romantiche che credono nel significato profondo dell’amare in due, in quel due cuori e una capanna che supera ogni ostacolo. E invece, ...

lipsxthings : @louisshugs in realtà noi abbiamo bisogno di entrambi, quindi ci saranno momenti nella nostra vita che saranno tris… - bx1ale_cia : @ItalianPolitics sono un governo italiano semplice : per mantenere l'equilibrio tra svariati interessi privati cre… - DemoSinergia : NUOVI PROVERBI Barcollare è il modo precario per mantenere l'equilibrio. - fauss77 : @Moonlightshad1 Perché il PD da tempo non é più un partito di sx ma un surrogato dei DEMocristiani pertanto non si… - mynameiskiio : @Kim_Beatrics È un periodo stressante e l’unica cosa per cui devi preoccuparti davvero è cercare di mantenere una sanità/equilibrio mentale -

Ultime Notizie dalla rete : Mantenere l’equilibrio ACCADDE OGGI 11 GENNAIO - #ALMANACCO Molise Web