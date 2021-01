Manga e anime, sempre di moda (Di lunedì 11 gennaio 2021) Il fascino che la cultura, l’estetica e le tradizioni del Giappone hanno esercitato – e continuano a esercitare – sulla moda occidentale non ha mai smesso di essere forte e potente. Persino irresistibile. Un caso a sé, poi, è costituito da manga e anime: i – passateci il termine – fumetti del Paese del Sol Levante hanno più volte ispirato i grandi stilisti e i grandi brand con i loro personaggi tra il reale e l’immaginario, finendo impressi sugli abiti che hanno avuto l’onore di sfilare in passerella (nella gallery in alto, il best of delle contaminazioni tra anime e catwalk). Leggi su vanityfair (Di lunedì 11 gennaio 2021) Il fascino che la cultura, l’estetica e le tradizioni del Giappone hanno esercitato – e continuano a esercitare – sulla moda occidentale non ha mai smesso di essere forte e potente. Persino irresistibile. Un caso a sé, poi, è costituito da manga e anime: i – passateci il termine – fumetti del Paese del Sol Levante hanno più volte ispirato i grandi stilisti e i grandi brand con i loro personaggi tra il reale e l’immaginario, finendo impressi sugli abiti che hanno avuto l’onore di sfilare in passerella (nella gallery in alto, il best of delle contaminazioni tra anime e catwalk).

Murogiapponese : ???????)anime e manga) 30 Le Migliori Recensioni Di Tokyo Ghoul Action Figure Testato - AnonimoSuper93 : RT @Il_Nerdastro: Il più potente. Saitama? Macché, Gabriele Dell'Otto! L'artista reinterpreta 'One Punch Man' e il risultato è letteralment… - RobinTh03560410 : Aquarelle Luffy - SGRUBSKRINDER : Mi è piaciuto molto come lo hanno fatto nell'anime però il feeling del manga mi piace di più (strano detto da me th… - Portaloffreedom : RT @Link4Universe: Set di sale e pepe per chi ha visto abbastanza anime o letto abbastanza manga, specialmente romantici :D Chi sa capisce… -

Ultime Notizie dalla rete : Manga anime Manga e anime, sempre di moda Vanity Fair.it Manga e anime, sempre di moda

Due nuovi capitoli della lunga storia che lega l'animazione giapponese alla moda occidentale: Loewe celebra il cult «Il mio vicino Totoro», mentre Gucci dedica una capsule al gattone Doraemon. Ma non ...

My Hero Academia e Jujutsu Kaisen – quando gli autori si scambiarono i manga

Fra gli affermati manga attualmente ad essere serializzati su Weekly Shonen Jump, indubbiamente, troviamo My Hero Academia di Kohei Horikoshi e Jujutsu ...

Due nuovi capitoli della lunga storia che lega l'animazione giapponese alla moda occidentale: Loewe celebra il cult «Il mio vicino Totoro», mentre Gucci dedica una capsule al gattone Doraemon. Ma non ...Fra gli affermati manga attualmente ad essere serializzati su Weekly Shonen Jump, indubbiamente, troviamo My Hero Academia di Kohei Horikoshi e Jujutsu ...