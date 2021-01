Manchester United, a Pogba non sarebbe stato proposto il rinnovo (Di lunedì 11 gennaio 2021) Secondo alcune indiscrezioni, il Manchester United non avrebbe ancora proposto il rinnovo a Paul Pogba. Sorge dunque il dubbio che non sia solo il calciatore francese a non voler rinnovare,… L'articolo proviene da Meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di lunedì 11 gennaio 2021) Secondo alcune indiscrezioni, ilnon avrebbe ancoraila Paul. Sorge dunque il dubbio che non sia solo il calciatore francese a non voler rinnovare,… L'articolo proviene da Meteoweek.com.

carpifc1909 : ?? | UFFICIALE: Arriva il Difensore Centrale Luca #Ercolani a titolo definitivo dal Manchester United. ?? Il cent… - lupoalberto82 : @RoNando82 @Drogba172381242 @Linerazzurra @marifcinter @Inter Sai farmi il mercato estivo di Manchester City, Unite… - AdduciOsvaldo : Al ritorno dello scorso anno combaciarono Il derby di Manchester (vittoria United) e Juventus Inter (vittoria Juven… - MartinEssilfie4 : TRANSFER | Mànchester United are interested in Dayot Upamecano according to Fabrizio Romano - SerieA_TR : ?? Gabriel Batistuta ?? Manchester United -