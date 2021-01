Manchester City, la rivelazione di Aguero: “Non so perché ho comprato una Lamborghini” (Di lunedì 11 gennaio 2021) L’attaccante del Manchester City Sergio Aguero è intervenuto ai microfoni di Santo Sabado, ammettendo un errore piuttosto costoso: “Sei anni fa ho comprato una Lamborghini ma non riesco a spiegarmi il motivo. L’ho usata talmente poco che ha le ragnatele. Avrò percorso all’incirca 1200 chilometri“. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 11 gennaio 2021) L’attaccante delSergioè intervenuto ai microfoni di Santo Sabado, ammettendo un errore piuttosto costoso: “Sei anni fa hounama non riesco a spiegarmi il motivo. L’ho usata talmente poco che ha le ragnatele. Avrò percorso all’incirca 1200 chilometri“. SportFace.

