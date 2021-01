Mamma 30enne uccide il neonato a forbiciate: “Non potevo mantenere anche lui” (Di lunedì 11 gennaio 2021) Una storia orribile giunge da Mykolaiv, cittadina di quasi mezzo milione di residenti che si trova nell’Ucraina meridionale, capoluogo e maggiore centro dell’Oblast’ di Mykolaïv oltre che la nona città ucraina per numero di abitanti. Una storia di disperazione, ma anche di inaudita violenza che sta sconcertando tutti. Una donna di 30 anni, Anastasia Skorychenko, ha tenuto nascosta la propria gravidanza fino al momento del parto. La donna, già madre di due bambine, non sapeva come avrebbe potuto fare per mantenere anche questo figlio. Quindi ha preso una decisione estrema e irrevocabile, un vero e proprio punto di non ritorno e ha messo in pratica il suo efferato piano. Quando ha iniziato a sentire le contrazioni di notte, la 30enne si è alzata dal letto ed è andata in balcone per non allertare nessuno e agire ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 11 gennaio 2021) Una storia orribile giunge da Mykolaiv, cittadina di quasi mezzo milione di residenti che si trova nell’Ucraina meridionale, capoluogo e maggiore centro dell’Oblast’ di Mykolaïv oltre che la nona città ucraina per numero di abitanti. Una storia di disperazione, madi inaudita violenza che sta sconcertando tutti. Una donna di 30 anni, Anastasia Skorychenko, ha tenuto nascosta la propria gravidanza fino al momento del parto. La donna, già madre di due bambine, non sapeva come avrebbe potuto fare perquesto figlio. Quindi ha preso una decisione estrema e irrevocabile, un vero e proprio punto di non ritorno e ha messo in pratica il suo efferato piano. Quando ha iniziato a sentire le contrazioni di notte, lasi è alzata dal letto ed è andata in balcone per non allertare nessuno e agire ...

