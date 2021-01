Maicon al Sona, il ds Ferrarese: “Quasi non ci credevo. Prenderà cifre da Serie D” (Di lunedì 11 gennaio 2021) “Fino a quando non sono andato a prenderlo all’aeroporto di Roma, non ero convinto che potesse arrivare”. Queste le parole di Claudio Ferrarese, direttore sportivo del Sona, sul ritorno in Italia di Maicon, 39enne terzino brasiliano ex Inter, Manchester City e Roma. Ai microfoni di ‘Radio Anch’io Sport’ su Radio1, il ds ha svelato retroscena sull’operazione che ha riportato in Italia uno dei protagonisti del Triplete nerazzurro: “Ho avuto la fortuna di conoscere un collaboratore brasiliano che mi disse che Maicon voleva tornare in Italia. Sembrava tutto così surreale che ci abbiamo provato”, ha detto. “Noi siamo una bella realtà, piccolina ma seria, e questo ha agevolato tutto“, ha aggiunto. E sull’aspetto economico: “Gli abbiamo dato tutto quello che gli potevamo dare ma sono cifre che prende un ... Leggi su sportface (Di lunedì 11 gennaio 2021) “Fino a quando non sono andato a prenderlo all’aeroporto di Roma, non ero convinto che potesse arrivare”. Queste le parole di Claudio, direttore sportivo del, sul ritorno in Italia di, 39enne terzino brasiliano ex Inter, Manchester City e Roma. Ai microfoni di ‘Radio Anch’io Sport’ su Radio1, il ds ha svelato retroscena sull’operazione che ha riportato in Italia uno dei protagonisti del Triplete nerazzurro: “Ho avuto la fortuna di conoscere un collaboratore brasiliano che mi disse chevoleva tornare in Italia. Sembrava tutto così surreale che ci abbiamo provato”, ha detto. “Noi siamo una bella realtà, piccolina ma seria, e questo ha agevolato tutto“, ha aggiunto. E sull’aspetto economico: “Gli abbiamo dato tutto quello che gli potevamo dare ma sonoche prende un ...

