Magazziniere Amazon licenziato dopo aver raccontato la sua storia: «Mai criticato l'azienda, ma…»

Cinquantottenne di Ferrara, Massimo Straccini svolgeva il ruolo di Magazziniere Amazon fino a quando, lo scorso 7 gennaio 2021, non è stato licenziato dall'agenzia che fungeva da intermediario con il colosso dell'e-commerce. La sua storia, raccontata in un'intervista a Repubblica, sottolinea le difficoltà del precariato. Costretto a vivere in un camper nel parcheggio dell'azienda di Rovigo per la quale era stato assunto con contratto trimestrale, Massimo non aveva le garanzie necessarie per ottenere un alloggio in affitto. Ed ora, rimasto anche senza impiego, è stato costretto a tornare nella sua città in cerca di una nuova occupazione.

58enne di Ferrara, Massimo svolgeva il ruolo di magazziniere Amazon fino a quando, lo scorso 7 gennaio, è stato licenziato.

E’ polemica sul licenziamento del lavoratore di Amazon che viveva in camper. E’ balzata addirittura agli onori della cronaca nazionale, la notizia del licenziamento del lavoratore che, a causa dell’as ...

E' polemica sul licenziamento del lavoratore di Amazon che viveva in camper. E' balzata addirittura agli onori della cronaca nazionale, la notizia del licenziamento del lavoratore che, a causa dell'as ...