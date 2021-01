“Ma non puoi!”. Che gaffe il vip a Storie Italiane: Eleonora Daniele costretta a intervenire (Di lunedì 11 gennaio 2021) Nella giornata di lunedì 11 gennaio è andata in onda una nuova puntata di ‘Storie Italiane’, la popolare trasmissione condotta da Eleonora Daniele. E proprio la conduttrice televisiva ha dovuto fare i conti con una gaffe di un ospite, che ha imbarazzato lei e fatto rimanere senza parole il pubblico da casa. Il tema ricorrente è stato nuovamente il coronavirus e più in particolare la campagna di vaccinazione portata avanti anche dal nostro Paese, considerata la luce in fondo al tunnel. Già nei giorni scorsi c’era stato un imprevisto con un rutto fatto dalla neonata Futura, figlia di Pamela Petrarolo. Si era scatenata Alda D’Eusanio: “Ci ha fatto un rutto in faccia. È bellissima!”. Poi un’imbarazzatissima Daniele ha commentato: “A Futura possiamo perdonare tutto”. Dunque, un momento per ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 11 gennaio 2021) Nella giornata di lunedì 11 gennaio è andata in onda una nuova puntata di ‘’, la popolare trasmissione condotta da. E proprio la conduttrice televisiva ha dovuto fare i conti con unadi un ospite, che ha imbarazzato lei e fatto rimanere senza parole il pubblico da casa. Il tema ricorrente è stato nuovamente il coronavirus e più in particolare la campagna di vaccinazione portata avanti anche dal nostro Paese, considerata la luce in fondo al tunnel. Già nei giorni scorsi c’era stato un imprevisto con un rutto fatto dalla neonata Futura, figlia di Pamela Petrarolo. Si era scatenata Alda D’Eusanio: “Ci ha fatto un rutto in faccia. È bellissima!”. Poi un’imbarazzatissimaha commentato: “A Futura possiamo perdonare tutto”. Dunque, un momento per ...

