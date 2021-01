L’uomo sul Treno la trama del film stasera su Rai 2 lunedì 11 gennaio

Leggi su dituttounpop

(Di lunedì 11 gennaio 2021)sulThe Commuter ilsu Rai 211e trailersulè ilscelto da Rai 2 per la prima serata di11, thriller diretto da Juame Collet-Serra con Liam Neeson e Vera Famiga, dai ritmi sempre molto alti. In tutto il mondo ilha incassato 100 milioni di dollari, secondo molti critici è stato troppo simile a Non Stop sempre della coppia Neeso-Collet-Serra, ma il genere è questo ed è difficile pretendere qualcosa di diverso. Il titol originale è The Commuter letteralmente il pendolare in italiano.sulladel ...