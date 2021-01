L'ultima teoria complottista: "Mattarella agente segreto" al servizio della Regina (Di lunedì 11 gennaio 2021) “Quello che mi è stato detto è che l’Italia è l’ultimo pezzo del contrattacco alla guerra della Nato contro gli Stati Uniti, guidata dal Regno Unito. Il Presidente italiano mi è stato detto che era un agente del MI6 (servizi segreti britannici)” e starebbe cospirando “contro il presidente degli Stati Uniti”. L’ultima folle teoria complottista, che vede Donald Trump essere vitta di congiure mondiali, tira in ballo anche il presidente della Repubblica italiana, Sergio Mattarella. Come riportato da La Stampa, il video è stato pubblicato su BitChute per poi essere comparso su Parler. Tutti siti dove la stragrande maggioranza degli utenti iscritti è vicina all’estrema destra statunitense, filo trumpiana e pronta a ipotizzare qualsiasi idea che sveli un grande complotto ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 11 gennaio 2021) “Quello che mi è stato detto è che l’Italia è l’ultimo pezzo del contrattacco alla guerraNato contro gli Stati Uniti, guidata dal Regno Unito. Il Presidente italiano mi è stato detto che era undel MI6 (servizi segreti britannici)” e starebbe cospirando “contro il presidente degli Stati Uniti”. L’folle, che vede Donald Trump essere vitta di congiure mondiali, tira in ballo anche il presidenteRepubblica italiana, Sergio. Come riportato da La Stampa, il video è stato pubblicato su BitChute per poi essere comparso su Parler. Tutti siti dove la stragrande maggioranza degli utenti iscritti è vicina all’estrema destra statunitense, filo trumpiana e pronta a ipotizzare qualsiasi idea che sveli un grande complotto ...

