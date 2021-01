L’ultima offensiva di Trump parla chiaro | servono politici con idee chiare e moralità | non venditori

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 11 gennaio 2021) di Roberto Severoni Per poter giudicare i recentissimi fatti americani, secondo me occorre capire che tipo di persona sia Donalde quali siano le sue capacità e i suoi difetti, che si possono desumere dalle scelte personali ed imprenditoriali passate. Nonostante il velo che Donald ha alzato sul suo passato, sappiamo che ha gestito tre grosse attività: una legata all’edilizia, principio delle fortune del padre ereditate in seguito da lui, un’altra relativa alle scommesse in Borsa eriguardante le fortune e la popolarità che ha accumulato durante lo show televisivo condotto per 14 anni. È molto probabile che le prime due attività abbiano avuto alterne vicende finanziarie, soprattutto siano state gestite in maniera spregiudicata, al limite della truffa. Questo direbbe molto delle scelte personali di Donald. Il successo vero e certificato da ...