Lords of the Fallen 2 sarà il più grande progetto di CI Games. Svelato il nuovo logo (Di lunedì 11 gennaio 2021) Il CEO di CI Games, Marek Tymi?ski, ha condiviso alcuni aggiornamenti sulla strategia dello studio polacco per Lords of the Fallen 2, che il dirigente ha definito il più grande progetto in sviluppo presso lo studio (che ora conta oltre 80 sviluppatori), ancora più ambizioso del primo gioco. "Lords of the Fallen 2 è il nostro più grande progetto. Il gioco precedente era un titolo completo e a prezzo pieno e ci stiamo avvicinando al prossimo con un'ambizione ancora più grande. Il sequel sposterà il franchise verso il dark fantasy e offrirà un sistema di combattimento rivisto e stimolante". "La nostra strategia a CI Games è cambiata in modo significativo rispetto al 2017-2019.

