Lombardia zona arancione: regole per bar, spostamenti e negozi di questa settimana (Di lunedì 11 gennaio 2021) La Lombardia è una delle cinque regioni, insieme a Veneto, Emilia-Romagna, Calabria e Sicilia, che da lunedì 11 gennaio torna in zona arancione: tutto il resto d’Italia, invece, rimane zona gialla. Cosa cambia, quindi, nella vita quotidiana dei lombardi fino al 15 gennaio? Ecco le regole da seguire questa settimana, in attesa della decisione del Governo su un eventuale inasprimento delle misure a partire da lunedì 16, da valutare in base al monitoraggio dei dati epidemiologici. spostamenti Nelle zone arancioni ci si può spostare liberamente solo all’interno del proprio Comune, dalle 5 alle 22. Fuori dal Comune o da quegli orari ci si può muovere, con l’autocertificazione, solo per motivi di lavoro, salute o necessità. Per chi vive in un Comune fino a ... Leggi su bergamonews (Di lunedì 11 gennaio 2021) Laè una delle cinque regioni, insieme a Veneto, Emilia-Romagna, Calabria e Sicilia, che da lunedì 11 gennaio torna in: tutto il resto d’Italia, invece, rimanegialla. Cosa cambia, quindi, nella vita quotidiana dei lombardi fino al 15 gennaio? Ecco leda seguire, in attesa della decisione del Governo su un eventuale inasprimento delle misure a partire da lunedì 16, da valutare in base al monitoraggio dei dati epidemiologici.Nelle zone arancioni ci si può spostare liberamente solo all’interno del proprio Comune, dalle 5 alle 22. Fuori dal Comune o da quegli orari ci si può muovere, con l’autocertificazione, solo per motivi di lavoro, salute o necessità. Per chi vive in un Comune fino a ...

