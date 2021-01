Lombardia verso la zona rossa, l’annuncio del governatore (Di lunedì 11 gennaio 2021) La Lombardia, a causa dell’indice Rt molto elevato, si avvia a finire nuovamente in zona rossa: l’annuncio arriva dal governatore Attilio Fontana Fino a venerdì c’era la certezza di 5 regioni in zona arancione e le restanti in gialla a partire da oggi, ma nelle ultime ore si è palesata la concreta possibilità che la L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di lunedì 11 gennaio 2021) La, a causa dell’indice Rt molto elevato, si avvia a finire nuovamente inarriva dalAttilio Fontana Fino a venerdì c’era la certezza di 5 regioni inarancione e le restanti in gialla a partire da oggi, ma nelle ultime ore si è palesata la concreta possibilità che la L'articolo proviene da Inews.it.

romi_andrio : RT @qn_giorno: #Covid in #Lombardia @FontanaPres 'Peggiorano tutti i parametri, andiamo verso la #ZonaRossa ' - piccologabri : Se no la smettete con le vaccinazioni di massa non ne uscite #Lombardia ATTILIO FONTANA AVVERTE: ''LA LOMBARDIA SI… - ilCittadinoLodi : Covid, Fontana preoccupato: «Lombardia verso la zona rossa» - liamvoice_ : Fontana: Lombardia verso zona rossa, in peggioramento tutti i parametri. Il cambio di fascia forse già lunedì 18 ge… - LuigiPiccarozzi : RT @momentosera: #Fontana: «#Lombardia verso la #zonarossa». Il governatore della Attilio #Fontana ha spiegato: «Peggioriamo in tutti i par… -