Lombardia prima per dosi consegnate, ultima per quelle somministrate: perché il piano vaccinale lombardo va sempre peggio (Di lunedì 11 gennaio 2021) La campagna vaccinale italiana è cominciata come ormai ben noto il 27 dicembre scorso. Quel giorno la regione più colpita in assoluto dall'epidemia di Covid-19 inaugurava la distribuzione delle dosi Pfizer con una solenne cerimonia al Niguarda di Milano. Il presidente Fontana e l'ormai ex assessore al Welfare Gallera, oltre a celebrare il momento, invitavano a non lasciarsi andare ai facili entusiasmi, «perché il virus non è ancora sconfitto». Ma alla luce di quanto successo poco dopo, forse la cautela agli entusiasmi predicata dai due sarebbe stata utile per ben altri motivi. Dopo appena 6 giorni da quell'inizio, la Lombardia ha cominciato a fare presenza fissa nei posti più bassi della classifica regionale delle somministrazioni. Al 3 gennaio, solo davanti a Molise (1,3%) e Sardegna (2,3%), il territorio di Fontana ...

