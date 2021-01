Lombardia: Fontana, ‘ho già iniziato a lavorare con Moratti’ (Di lunedì 11 gennaio 2021) Milano, 11 gen. (Adnkronos) – Attilio Fontana ha già iniziato a lavorare con la sua nuova vice, Letizia Moratti. “Dopo la presentazione di sabato, ci siamo messi subito a lavorare, abbiamo fatto il punto della situazione. Ora vado in ufficio e la rincontrerò”. Lo ha detto il presidente della Lombardia, Attilio Fontana, a SkyTg24. A una domanda se avesse subito questa scelta, chiarisce: “Mi sembra che l’assessore Moratti abbia detto che sono andato io a chiederle la sua disponibilità”. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di lunedì 11 gennaio 2021) Milano, 11 gen. (Adnkronos) – Attilioha giàcon la sua nuova vice, Letizia Moratti. “Dopo la presentazione di sabato, ci siamo messi subito a, abbiamo fatto il punto della situazione. Ora vado in ufficio e la rincontrerò”. Lo ha detto il presidente della, Attilio, a SkyTg24. A una domanda se avesse subito questa scelta, chiarisce: “Mi sembra che l’assessore Moratti abbia detto che sono andato io a chiederle la sua disponibilità”. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

