Lombardia | Fontana | ' Ci stiamo avvicinando a zona rossa | le scuole potrebbero chiudere tutte'

In Lombardia "la scorsa settimana l'Rt si è improvvisamente innalzato a 1,24 e tenendo conto dei nuovi parametri ci stiamo sicuramente avvicinando alla zona rossa": così ha spiegato il presidente dell ...Capitolo vaccini: "Non c'è un ritardo, questa non è una gara a chi arriva prima, anzi chi arriva prima rischia di trovarsi in difficoltà", ha detto Fontana.