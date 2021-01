Lombardia, Fontana: Ci avviciniamo alla zona rossa (Di lunedì 11 gennaio 2021) “Ci avviciniamo alla zona rossa”. E’ quanto ha dichiarato il Governatore della Lombardia a Sky TG24. La dichiarazione è stata riportata dal quotidiano digitale Affaritaliani.it. “La speranza è che i numeri si invertano” , ha aggiunto il Presidente Fontana. Se i numeri non cambiano “il rischio della zona rossa è più che concreto. Spero che l’indice Rt, come i ricoveri in ospedale calino, ma questo e’ solo un auspicio e, se questo non dovesse essere, questo e’ il rischio” Vaccinazioni E’ stato raggiunto un accordo con il commissario Arcuri secondo cui “dovremo finire il primo giro di vaccinazioni entro il 28 gennaio, e il 28 gennaio lo finiremo. Poi dovremo fare il richiamo”. Di seguito il prospetto, pubblicato oggi 11 gennaio, da AffariItaliani.it ... Leggi su webzeta (Di lunedì 11 gennaio 2021) “Ci”. E’ quanto ha dichiarato il Governatore dellaa Sky TG24. La dichiarazione è stata riportata dal quotidiano digitale Affaritaliani.it. “La speranza è che i numeri si invertano” , ha aggiunto il Presidente. Se i numeri non cambiano “il rischio dellaè più che concreto. Spero che l’indice Rt, come i ricoveri in ospedale calino, ma questo e’ solo un auspicio e, se questo non dovesse essere, questo e’ il rischio” Vaccinazioni E’ stato raggiunto un accordo con il commissario Arcuri secondo cui “dovremo finire il primo giro di vaccinazioni entro il 28 gennaio, e il 28 gennaio lo finiremo. Poi dovremo fare il richiamo”. Di seguito il prospetto, pubblicato oggi 11 gennaio, da AffariItaliani.it ...

