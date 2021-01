Lombardia, anche i medici di famiglia eseguiranno i vaccini anti Covid: siglato accordo con Regione (Di lunedì 11 gennaio 2021) Lombardia, anche i medici di famiglia eseguiranno i vaccini anti Covid. Regione Lombardia e le principali organizzazioni sindacali dei medici di famiglia hanno siglato un accordo che prevede l’adesione dei medici di base alla campagna di vaccinazione anti-Covid: “I medici potranno vaccinare sia nei loro studi che in strutture esterne. Mi aspetto da loro una grande risposta come è stato per i vaccini antinfluenzali”, spiega la segretaria regionale di Fimmg Paola Pedrini. La Regione Lombardia e le principali ... Leggi su limemagazine.eu (Di lunedì 11 gennaio 2021)die le principali organizzazioni sindacali deidihannounche prevede l’adesione deidi base alla campagna di vaccinazione: “Ipotranno vaccinare sia nei loro studi che in strutture esterne. Mi aspetto da loro una grande risposta come è stato per influenzali”, spiega la segretaria regionale di Fimmg Paola Pedrini. Lae le principali ...

