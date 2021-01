Lombardia, 14 milioni alle partite Iva: bando al via. 'Ristoro' da 1.000 euro, come partecipare (Di martedì 12 gennaio 2021) Per presentare la domanda i lavoratori dovranno accedere a www.bandi.regione.Lombardia.it con lo Spid o la tessera sanitaria ed entrare nella pagina per compilare la domanda come 'cittadini'. Tutto ... Leggi su milanotoday (Di martedì 12 gennaio 2021) Per presentare la domanda i lavoratori dovranno accedere a www.bandi.regione..it con lo Spid o la tessera sanitaria ed entrare nella pagina per compilare la domanda'cittadini'. Tutto ...

matteosalvinimi : Oggi a #Como, sempre stupenda. Sono felice del fatto che, grazie agli oltre 12 milioni stanziati da Regione Lombard… - infoitinterno : Rilancio Lombardia, già erogati 67 milioni di indennizzi - infoitinterno : Rilancio Lombardia, già erogati 67 milioni Quasi 46 mila le domande di indennizzo - infoitinterno : Indennizzi per imprese, la Lombardia eroga più di 67 milioni di euro - IlGiannon : RT @giovannibrenteg: Fontana: “La situazione sta peggiorando. Ci avviciniamo alla zona rossa”. In Lombardia oggi 462 persone in terapia int… -

Ultime Notizie dalla rete : Lombardia milioni Lombardia, 14 milioni alle partite Iva: bando al via. 'Ristoro' da 1.000 euro, come partecipare MilanoToday.it Recovery, il Governo presenta una bozza da 222,9 miliardi di euro per ‘svolta Italia’

Il Governo presenterà al Parlamento un modello di governance che identifichi la responsabilità della realizzazione del Piano ...

Gallera chiude gli scatoloni e lascia il suo ufficio in Regione

L'ex assessore regionale alla Sanità Giulio Gallera, sostituito da Letizia Moratti e vittima principale del rimpasto di giunta, ha sgomberato nelle scorse ore il suo ufficio a Palazzo Lombardia. In u ...

Il Governo presenterà al Parlamento un modello di governance che identifichi la responsabilità della realizzazione del Piano ...L'ex assessore regionale alla Sanità Giulio Gallera, sostituito da Letizia Moratti e vittima principale del rimpasto di giunta, ha sgomberato nelle scorse ore il suo ufficio a Palazzo Lombardia. In u ...