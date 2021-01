Lo sconcio spettacolino intorno a Leonardo Sciascia

Leggi su linkiesta

(Di lunedì 11 gennaio 2021) La riprova di quanto si ama il lavoro di un intellettuale – non di quanto lo si stima, non di quanto lo si apprezza, non di quanto se ne considera l’importanza: ma appunto di quanto lo si ama – è nel senso di insulto, di profanazione, di offesa personale che produce l’assistere all’altrui contraffazione, al travisamento indecente, al malizioso e basso esercizio di manipolazione fuorviante di quel lavoro. E, proprio come nelle vicende amorose, quel sentirsi privatamente oltraggiati si eccita in modo apparentemente sproporzionato e irragionevole per occasioni che chiunque altro, non preso da medesimo sentimento, giudicherebbe immeritevoli di tanta indignazione: ma appunto solo apparentemente e solo perché si scambia per indignazione ciò che è altro, vale a dire il dolore per la ferita di un patrimonio intimo. Un dolore che non dipende dalla forza dell’agente offensivo, ma dal fatto che ...