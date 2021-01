Lo Russo conquista anche Chiamparino

Leggi su nuovasocieta

(Di lunedì 11 gennaio 2021) Potrebbe essere l’occasione buona per l’endorsement dinei confronti di Stefano Loche avrebbe così la strada spianata per essere il candidato favorito alle prossime primarie. Stiamo parlando dell’incontro che si svolgerà, virtualmente, questo pomeriggio alle 18.30 e organizzato proprio dal capogruppo Pd in Comune. “Società civile e responsabilità politica: riflessioni per Torino” nel corso del quale si confronteranno proprio l’ex sindaco, l’ex assessora Antonella Parigi e il sociologo Cristopher Cepernich. Finoraufficialmente non è ancora uscito allo scoperto sulle sue preferenze per il candidato sindaco del centrosinistra, mentre già sia Valentino Castellano che Piero Fassino hanno dato il loro benestare a Lo. Che l’incontro di oggi sia ...