Lo ha colpito all’addome | ha ucciso il suo bambino appena nato

(Di lunedì 11 gennaio 2021) L’orribile vicenda, dettata da chissà quale terrificante istinto, ha sconvolto l’opinione pubblica. Nessuna tolleranza. Fonte PixabayLa notizia arriva dall’Ucraina meridionale, protagonista una trentenne Anastasia Skorychenko che ha tenuto nascosta la sua gravidanza, per poi partorire in segreto, di notte, senza che nessuno se ne accorgesse. Ma poi, la parte più orribile, di tutta la storia, terrificante, indegna, disumana. Quel corpicino,venuto al mondo, straziato da 21 colpi di forbici, piccole forbici, utilizzate prima per tagliare il cordone ombelicale, poi per uccidere. Il corpo del neo, è stato poi gettato nella spazzatura. Il ritrovamento del corpicino tra i rifiuti ha costretto la donna a confessare il macabro omicidio e per lei sono subito scattate le manette. Ha confessato tutto Anastasia Skorychenko, ha ...