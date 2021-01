LIVE Dakar 2021, nona tappa in DIRETTA: lotta serrata tra le moto. Peterhansel deve difendersi da Al-Attiyah (Di lunedì 11 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma e il percorso dell’ottava tappa – Le classifiche generali di tutte le categorie Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE dell’ottava tappa della Dakar 2021, 43ma edizione del rally raid più impegnativo e importante al mondo. I protagonisti si apprestano ad affrontare la seconda parte della ‘Marathon’, la frazione in cui gli equipaggi non possono richiedere l’assistenza per eventuali problemi che devono essere risolti dai singoli piloti. Il cammino verso il Mar Rosso sta per terminare e questa giornata potrebbe modificare notevolmente le varie classifiche generali. L’itinerario di oggi prevede 375 chilometri cronometrati a cui dobbiamo aggiungerne 334 di trasferimento. Il percorso ... Leggi su oasport (Di lunedì 11 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIl programma e il percorso dell’ottava– Le classifiche generali di tutte le categorie Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladell’ottavadella, 43ma edizione del rally raid più impegnativo e importante al mondo. I protagonisti si apprestano ad affrontare la seconda parte della ‘Marathon’, la frazione in cui gli equipaggi non possono richiedere l’assistenza per eventuali problemi che devono essere risolti dai singoli piloti. Il cammino verso il Mar Rosso sta per terminare e questa giornata potrebbe modificare notevolmente le varie classifiche generali. L’itinerario di oggi prevede 375 chilometri cronometrati a cui dobbiamo aggiungerne 334 di trasferimento. Il percorso ...

Dakar 2021, tappa 6. Pillole di Gerry: aiuto, come si monta 'sta tenda?

Il nostro Gerry può finalmente tirare il respiro dopo sei giornate difficili, ma condotte con grande tenacia. Ora non resta che montare la tenda e dormire ...

